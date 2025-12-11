Українцям дали більше часу на витрати 1000 грн зимової допомоги, оформленої через Укрпошту

Кабмін зрівняв терміни використання коштів для всіх отримувачів програми «Зимова підтримка» та продовжив їх до кінця лютого 2026 року.

Кабмін ухвалив рішення, яке стосується отримувачів програми «Зимова підтримка».

Тепер усі, хто отримує пенсії та соцвиплати через Укрпошту або подавав заявку самостійно, зможуть витратити нараховану допомогу 1000 грн до 29 лютого 2026 року.

Що змінилося

Єдиний термін використання коштів — до кінця лютого 2026 року.

Це стосується як тих, кому виплату сформували автоматично, так і тих, хто подавав заявку вручну.

Раніше діяли інші дедлайни:

— автоматичні нарахування можна було витратити лише до грудня 2025;

— заявки через відділення Укрпошти — до січня 2026.

Як подати заявку

Прийом триває до 24 грудня 2025 року. Є два способи:

Онлайн через Дію — найшвидший і найпопулярніший.

Письмово у відділеннях Укрпошти — понад 26 000 точок по Україні.

Також заявку можуть оформити:

пенсіонери, які отримують виплати на банківську картку і не користуються Дією;

українці без РНОКПП;

опікуни недієздатних людей (за наявності підтвердних документів).

Якщо людина не може прийти у відділення, можна зателефонувати на 0 800 300 545 — листоноша оформить заявку вдома.

На прифронтових територіях працюють мобільні відділення.

Після зарахування коштів Укрпошта надсилає SMS.

На що можна витратити 1000 грн

Кошти вже доступні для сплати:

комунальних послуг;

поштових сервісів;

товарів українського виробництва (ліки, книги тощо);

благодійності.

Незабаром до переліку додадуть продукти харчування.

