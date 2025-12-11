Украинцам дали больше времени на использование 1000 грн зимней помощи, оформленной через Укрпочту

Кабмин уравнял сроки использования средств для всех получателей программы «Зимовая поддержка» и продлил их до конца февраля 2026 года.

Кабмин принял решение, которое касается получателей программы «Зимовая поддержка».

Теперь все, кто получает пенсии и соцвыплаты через Укрпочту или подавал заявку самостоятельно, смогут потратить начисленную помощь 1000 грн до 29 февраля 2026 года.

Что изменилось

Единый срок использования средств — до конца февраля 2026 года.

Это касается как тех, кому выплату сформировали автоматически, так и тех, кто подавал заявку вручную.

Ранее действовали другие дедлайны:

— автоматические начисления можно было потратить лишь до декабря 2025;

— заявки через отделения Укрпочты — до января 2026.

Как подать заявку

Прием продолжается до 24 декабря 2025 года. Есть два способа:

Онлайн через Дию — самый быстрый и самый популярный.

Письменно в отделениях Укрпочты — более 26 000 точек по Украине.

Также заявку могут оформить:

пенсионеры, которые получают выплаты на банковскую карту и не пользуются Дией;

украинцы без РНОКПП;

опекуны недееспособных людей (при наличии подтверждающих документов).

Если человек не может прийти в отделение, можно позвонить по номеру 0 800 300 545 — почтальон оформит заявку дома.

На прифронтовых территориях работают мобильные отделения.

После зачисления средств Укрпочта отправляет SMS.

На что можно потратить 1000 грн

Средства уже доступны для оплаты:

коммунальных услуг;

почтовых сервисов;

товаров украинского производства (лекарства, книги и т. д.);

благотворительности.

Вскоре в перечень добавят продукты питания.

