Зимняя поддержка: до какого числа можно потратить 1000 гривен

Как и в прошлом году, в 2025-м украинцы имеют возможность получить помощь от государства в размере 1000 гривен. Эта выплата призвана облегчить финансовую нагрузку на украинцев зимой.

Использование средств строго регламентировано. Полученную тысячу гривен можно направить на оплату коммунальных услуг, приобретение медикаментов, покупку украинских продуктов питания (кроме подакцизных товаров), книг, благотворительные взносы, а также на оплату почтовых услуг Укрпочты.

Право на участие в программе имеет каждый украинец, который находится в стране. Помощь также доступна для детей — в таком случае обращение подаёт один из родителей или законный представитель. Предусмотрена только одна выплата на одно лицо.

Подать заявку можно до 24 декабря 2025 года.

Средства, полученные через Дию, необходимо использовать до 30 июня 2026 года. Деньги, которые останутся неиспользованными после этого срока, автоматически вернутся в государственный бюджет.

Пенсионеры и получатели социальных выплат, которых обслуживает Укрпочта, получат 1000 грн автоматически — на тот же счёт, куда поступает пенсия или социальная помощь.

Те, кто получает пенсию на банковскую карту, но не пользуется Дией, могут оформить помощь в любом отделении Укрпочты, подав заявление в бумажном виде. Для маломобильных граждан предусмотрена возможность вызова почтальона на дом.

Сроки использования 1000 грн через Укрпочту:

— до 25 декабря 2025 года, если выплата поступила автоматически вместе с пенсией или соцвыплатами;

— до 25 января 2026 года, если заявление подавалось в отделении.

