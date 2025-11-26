  1. В Украине

Можно ли пополнить мобильный счет 1000 гривен «Зимней поддержки»

10:36, 26 ноября 2025
Украинцам уже поступают 1000 гривен, так что для многих актуально знать, на что именно можно их потратить.
Можно ли пополнить мобильный счет 1000 гривен «Зимней поддержки»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы уже начали получать 1000 гривень от государства по программе «Зимняя поддержка». Эта финансовая помощь введена для покрытия основных расходов в зимний период.

Подать заявку на получение средств можно до 24 декабря, а использовать — до 30 июня 2026 года. После завершения этого срока неиспользованный остаток вернут государству.

Ключевая особенность программы заключается в том, что деньги имеют строго целевое назначение. Тратить их можно только безналичным способом и исключительно в утверждённых категориях. Снять эти средства наличными нельзя.

Выплата в размере 1000 гривен будет действовать по тому же принципу, что и в прошлом году: её можно направить только на первоочередные нужды.

Разрешено тратить средства на:

  • коммунальные услуги — газ, воду, электроэнергию, отопление;
  • лекарства и медицинские товары в аптеках;
  • продукты питания украинского производства (кроме подакцизных);
  • книги и печатную продукцию;
  • благотворительные взносы, в том числе на поддержку ВСУ;
  • услуги «Укрпочты», а также товары украинского производства в почтовых отделениях.

Украинцы, которые уже получают помощь в размере 1000 гривен по программе «Зимняя поддержка», часто спрашивают, можно ли направить эти средства на пополнение мобильного счёта. В прошлом году в рамках этой программы такая опция была доступна.

Напомним, в Минэкономики сообщили, что обновили перечень товаров и услуг, на которые разрешено тратить средства в рамках программы Национальный кешбэк, в том числе и 1000 грн Зимней поддержки. После внесения этих обновлений возможность пополнения мобильного баланса полностью отменили.

В Министерстве экономики отметили, что такие корректировки необходимы для согласования двух государственных программ и обеспечения направления помощи исключительно на основные потребности граждан.

В результате этого использовать зимнюю тысячу гривен для пополнения мобильного счёта уже нельзя.

Напомним, что Укрпочта начала принимать заявки граждан на получение 1000 грн «Зимней поддержки».

Также мы писали, кому не насчитают тысячу от государства. 

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала видеоинструкцию, как подать заявку на получение 6500 грн Зимней поддержки, а также список, кто получит эти выплаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги телефон Зимняя єПідтримка денежная помощь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Война изменила правила относительно старых долгов за коммуналку — три года больше не спасают должников ЖКУ

Несмотря на формально определенный срок давности, долги по содержанию домов, накопленные до 2022 года, не всегда можно считать безнадежными для взыскания.

Минюст выступил против законопроектов о принудительном исполнении решений государственными должниками: что не так с реформой

Министерство юстиции не поддержало законопроекты 14162 и 14163, которые предусматривают изменение системы исполнения исполнительных производств, когда должником является государство или государственные предприятия.

Юридическое сообщество выступает против назначения на должность Генерального прокурора через конкурсную процедуру, ссылаясь на Конституцию и сомнения в компетентности конкурсных комиссий

Назначение на должность Генерального прокурора через конкурсную процедуру противоречит Конституции и не гарантирует оценки профессиональных навыков кандидата.

КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]