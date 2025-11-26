Можно ли пополнить мобильный счет 1000 гривен «Зимней поддержки»

Украинцам уже поступают 1000 гривен, так что для многих актуально знать, на что именно можно их потратить.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы уже начали получать 1000 гривень от государства по программе «Зимняя поддержка». Эта финансовая помощь введена для покрытия основных расходов в зимний период.

Подать заявку на получение средств можно до 24 декабря, а использовать — до 30 июня 2026 года. После завершения этого срока неиспользованный остаток вернут государству.

Ключевая особенность программы заключается в том, что деньги имеют строго целевое назначение. Тратить их можно только безналичным способом и исключительно в утверждённых категориях. Снять эти средства наличными нельзя.

Выплата в размере 1000 гривен будет действовать по тому же принципу, что и в прошлом году: её можно направить только на первоочередные нужды.

Разрешено тратить средства на:

коммунальные услуги — газ, воду, электроэнергию, отопление;

лекарства и медицинские товары в аптеках;

продукты питания украинского производства (кроме подакцизных);

книги и печатную продукцию;

благотворительные взносы, в том числе на поддержку ВСУ;

услуги «Укрпочты», а также товары украинского производства в почтовых отделениях.

Украинцы, которые уже получают помощь в размере 1000 гривен по программе «Зимняя поддержка», часто спрашивают, можно ли направить эти средства на пополнение мобильного счёта. В прошлом году в рамках этой программы такая опция была доступна.

Напомним, в Минэкономики сообщили, что обновили перечень товаров и услуг, на которые разрешено тратить средства в рамках программы Национальный кешбэк, в том числе и 1000 грн Зимней поддержки. После внесения этих обновлений возможность пополнения мобильного баланса полностью отменили.

В Министерстве экономики отметили, что такие корректировки необходимы для согласования двух государственных программ и обеспечения направления помощи исключительно на основные потребности граждан.

В результате этого использовать зимнюю тысячу гривен для пополнения мобильного счёта уже нельзя.

Напомним, что Укрпочта начала принимать заявки граждан на получение 1000 грн «Зимней поддержки».

Также мы писали, кому не насчитают тысячу от государства.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала видеоинструкцию, как подать заявку на получение 6500 грн Зимней поддержки, а также список, кто получит эти выплаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.