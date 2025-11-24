  1. В Украине

Национальный кэшбек ограничил категории расходов: пополнение мобильного убрали — пользователи возмущены

12:04, 24 ноября 2025
Из программы Нацкешбэка убрали пополнение мобильной связи: пользователи массово возмущаются
Национальный кэшбек ограничил категории расходов: пополнение мобильного убрали — пользователи возмущены
В программе «Национальный кешбек» изменили перечень категорий, на которые можно тратить средства. Часть пользователей в соцсетях возмущается: после обновления с карты больше нельзя пополнять мобильную связь и интернет.

Как сообщают в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, с 22 ноября произошли изменения, направленные на синхронизацию работы программы с государственной инициативой «Зимняя поддержка». Она предусматривает выплату 1000 грн каждому гражданину. 

На что теперь можно тратить средства

Обновленный перечень включает такие категории:

  • коммунальные услуги;
  • почтовые услуги;
  • продукты питания в магазинах и супермаркетах;
  • лекарственные средства и медицинские изделия;
  • книги и печатная продукция;
  • благотворительность.

Часть категорий, включая лекарства, медизделия и печатную продукцию, доступна уже сейчас.

В министерстве объясняют: обновление связано с особенностями работы политики «Зимняя поддержка», в частности с выплатой 1000 грн для всех граждан, которая также поступит на карту Национального кешбэка. Поэтому категории расходов в обеих программах решили унифицировать. Это позволит обеим программам работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены прежде всего на базовые и необходимые траты.

Обновленные условия будут действовать до 30 июня 2026 года.

