Национальный кэшбек ограничил категории расходов: пополнение мобильного убрали — пользователи возмущены

Из программы Нацкешбэка убрали пополнение мобильной связи: пользователи массово возмущаются

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В программе «Национальный кешбек» изменили перечень категорий, на которые можно тратить средства. Часть пользователей в соцсетях возмущается: после обновления с карты больше нельзя пополнять мобильную связь и интернет.

Как сообщают в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, с 22 ноября произошли изменения, направленные на синхронизацию работы программы с государственной инициативой «Зимняя поддержка». Она предусматривает выплату 1000 грн каждому гражданину.

На что теперь можно тратить средства

Обновленный перечень включает такие категории:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

продукты питания в магазинах и супермаркетах;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и печатная продукция;

благотворительность.

Часть категорий, включая лекарства, медизделия и печатную продукцию, доступна уже сейчас.

В министерстве объясняют: обновление связано с особенностями работы политики «Зимняя поддержка», в частности с выплатой 1000 грн для всех граждан, которая также поступит на карту Национального кешбэка. Поэтому категории расходов в обеих программах решили унифицировать. Это позволит обеим программам работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены прежде всего на базовые и необходимые траты.

Обновленные условия будут действовать до 30 июня 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.