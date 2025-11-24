  1. В Україні

Національний кешбек обмежив категорії витрат: поповнення мобільного прибрали — користувачі обурені

12:04, 24 листопада 2025
У програмі «Національний кешбек» змінили перелік категорій, на які можна витрачати кошти. Частина користувачів у соцмережах обурюється: після оновлення з картки більше не можна поповнювати мобільний зв’язок та інтернет.

Як повідомляють у  Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, з 22 листопада відбулися зміни, спрямовані на синхронізацію роботи програми з державною ініціативою «Зимова підтримка». Вона передбачає виплату 1000 грн кожному громадянину.

На що тепер можна витрачати кошти

Оновлений перелік включає такі категорії:

  • комунальні послуги;
  • поштові послуги;
  • харчові продукти в магазинах і супермаркетах;
  • лікарські засоби та медичні вироби;
  • книги та друкована продукція;
  • благодійність.

Частина категорій, зокрема ліки, медичні вироби та друкована продукція, доступні вже зараз.

У міністерстві пояснюють: Оновлення пов’язане з особливостями роботи політики «Зимова підтримка», зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку Національного кешбеку. Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати.

Оновлені умови діятимуть до 30 червня 2026 року.

