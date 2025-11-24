Національний кешбек обмежив категорії витрат: поповнення мобільного прибрали — користувачі обурені

З програми Нацкешбеку прибрали поповнення мобільного зв’язку: користувачі масово обурюються

У програмі «Національний кешбек» змінили перелік категорій, на які можна витрачати кошти. Частина користувачів у соцмережах обурюється: після оновлення з картки більше не можна поповнювати мобільний зв’язок та інтернет.

Як повідомляють у Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, з 22 листопада відбулися зміни, спрямовані на синхронізацію роботи програми з державною ініціативою «Зимова підтримка». Вона передбачає виплату 1000 грн кожному громадянину.

На що тепер можна витрачати кошти

Оновлений перелік включає такі категорії:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти в магазинах і супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та друкована продукція;

благодійність.

Частина категорій, зокрема ліки, медичні вироби та друкована продукція, доступні вже зараз.

У міністерстві пояснюють: Оновлення пов’язане з особливостями роботи політики «Зимова підтримка», зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку Національного кешбеку. Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати.

Оновлені умови діятимуть до 30 червня 2026 року.

