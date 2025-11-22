Зимняя поддержка — кому не насчитают «тысячу Зеленского»

Те, кто сейчас живет за границей как беженцы, не смогут получить 1000 гривен от государства.

В рамках инициативы «Зимняя поддержка» единовременную выплату в размере 1000 гривен получит большинство граждан Украины. В то же время у программы исключения: средства не предусмотрены для тех, кто остался на временно оккупированных территориях. Не смогут получить выплату и украинцы, выехавшие за границу и получившие там убежище.

Помощь направлена ​​на людей, проживающих на подконтрольной территории Украины. Под действие программы также подпадают дети, а оформление выплат за них производят родители или другие законные представители.

