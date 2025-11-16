  1. Общество

На что можно потратить 1000 грн «Зимней поддержки» — список

07:00, 16 ноября 2025
Полученные 1 000 гривен можно использовать на повседневные нужды или важные покупки.
Фото: 24tv.ua
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 15 ноября каждый украинец, который находится на территории Украины, может подать заявку на получение одноразовой зимней поддержки в размере 1000 грн по программе «Зимняя поддержка».

Полученные 1 000 гривен можно использовать на повседневные нужды или важные покупки. Главное, чтобы оплата происходила в категориях, определенных программой. Снятие наличных невозможно.

На что можно потратить средства:

Коммунальные услуги

Оплата электроэнергии, газа, воды или теплоснабжения

Лекарства и медицинские препараты

В аптеках и медицинских магазинах

Благотворительность

В частности, донаты на поддержку Вооруженных Сил Украины

Книги и печатная продукция

В книжных магазинах или киосках прессы

Продукты питания

Товары украинского производства (кроме подакцизных)

Товары украинского производства

Приобретенные в отделениях Укрпочты

Почтовые услуги

Отправления, переводы, другие сервисы Укрпочты

Средства необходимо использовать до 30 июня 2026 года.

Остатки неиспользованных средств после завершения отведенного периода будут возвращены в бюджет.

