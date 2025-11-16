На что можно потратить 1000 грн «Зимней поддержки» — список
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 15 ноября каждый украинец, который находится на территории Украины, может подать заявку на получение одноразовой зимней поддержки в размере 1000 грн по программе «Зимняя поддержка».
Полученные 1 000 гривен можно использовать на повседневные нужды или важные покупки. Главное, чтобы оплата происходила в категориях, определенных программой. Снятие наличных невозможно.
На что можно потратить средства:
Коммунальные услуги
Оплата электроэнергии, газа, воды или теплоснабжения
Лекарства и медицинские препараты
В аптеках и медицинских магазинах
Благотворительность
В частности, донаты на поддержку Вооруженных Сил Украины
Книги и печатная продукция
В книжных магазинах или киосках прессы
Продукты питания
Товары украинского производства (кроме подакцизных)
Товары украинского производства
Приобретенные в отделениях Укрпочты
Почтовые услуги
Отправления, переводы, другие сервисы Укрпочты
Средства необходимо использовать до 30 июня 2026 года.
Остатки неиспользованных средств после завершения отведенного периода будут возвращены в бюджет.
