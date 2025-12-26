Верховный Суд объяснил, когда заявление одного кредитора не мешает другому по делу о банкротстве

Когда суд может рассматривать заявление другого кредитора отдельно.

Иногда несколько кредиторов пытаются признать одного и того же должника банкротом. Закон предусматривает специальные правила, если такие заявления поданы одновременно. Верховный Суд указал, когда отсутствует факт одновременного подачи заявлений об открытии производства по делу о банкротстве в отношении одного и того же должника.

Что произошло в этом деле

Первый кредитор обратился в суд с заявлением о банкротстве должника. Суд рассмотрел ее и отказал в открытии производства. Это решение вступило в законную силу.

Второй кредитор подал свое заявление позже. По этому заявлению суд открыл производство по делу о банкротстве.

Отсутствие факта одновременного подачи заявлений об открытии производства по делу о банкротстве в отношении одного и того же должника исключает основания для применения положений ст. 38, 39 КУзПБ (правила об одновременном рассмотрении заявлений) в части регулирования порядка одновременного рассмотрения заявлений разных кредиторов к одному должнику.

Восточный апелляционный хозяйственный суд постановлением от 12.11.2024 по делу № 917/538/24 оставил без изменений определение Хозяйственного суда Полтавской области от 23.04.2024, которым, в частности, было открыто производство по делу о банкротстве ООО.

Суд апелляционной инстанции исходил из того, что поскольку определением суда первой инстанции от 21.03.2024 по делу № 917/1878/23, которое на момент вынесения обжалуемого определения вступило в законную силу, было отказано в открытии производства по делу о банкротстве в отношении того же должника по заявлению апеллянта, открытие определением Хозяйственного суда Полтавской области от 23.04.2024 производства по делу № 917/538/24 о банкротстве ООО по заявлению другого инициирующего кредитора не нарушает установленный нормой части 4 ст. 39 КУзПБ порядок одновременного рассмотрения заявлений разных кредиторов к одному должнику, поступивших до дня подготовительного заседания, поскольку в данном случае, с учетом установленных обстоятельств, отсутствует факт одновременного подачи заявлений об открытии производства по делу о банкротстве в отношении одного и того же должника, что исключает основания для применения положений ст. 38, 39 КУзПБ в части регулирования порядка одновременного рассмотрения заявлений разных кредиторов к одному должнику.

Верховный Суд в составе палаты по рассмотрению дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда постановлением от 12.11.2025 согласился с решениями нижестоящих судов и пояснил, что если суд уже отказал первому кредитору в открытии дела о банкротстве, то правила об одновременном рассмотрении заявлений нескольких кредиторов больше не применяются.

То есть заявления кредиторов не считаются поданными одновременно, если по первому заявлению уже принято решение об отказе. В таком случае суд может рассматривать заявление другого кредитора отдельно, без применения специальных норм Кодекса Украины по процедурам банкротства, которые касаются «параллельных» заявлений.

Постановление Верховного Суда от 12 ноября 2025 года по делу № 917/538/24.

