Верховний Суд пояснив, коли заява одного кредитора не заважає іншому у справі про банкрутство

Коли суд може розглядати заяву іншого кредитора окремо.

Іноді кілька кредиторів намагаються визнати одного й того ж боржника банкрутом. Закон передбачає спеціальні правила, якщо такі заяви подані одночасно. Верховний Суд вказав, коли відсутній факт одночасного подання заяв про відкриття провадження у справі про банкрутство до одного й того ж боржника.

Що сталося у цій справі

Перший кредитор звернувся до суду із заявою про банкрутство боржника.

Суд розглянув її і відмовив у відкритті провадження. Це рішення набрало законної сили. Другий кредитор подав свою заяву пізніше.

За цією заявою суд відкрив провадження у справі про банкрутство.

Відсутність факту одночасного подання заяв про відкриття провадження у справі про банкрутство одного й того ж боржника виключає підстави застосування приписів ст. 38, 39 КУзПБ (правила про одночасний розгляд заяв) в частині регулювання порядку одночасного розгляду заяв різних кредиторів до одного боржника.

Східний апеляційний господарський суд від 12.11.2024 у справі № 917/538/24 залишив без змін ухвалу Господарського суду Полтавської області від 23.04.2024, якою, зокрема, відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ.

Суд апеляційної інстанції виходив з того, що оскільки ухвалою суду першої інстанції від 21.03.2024 у справі № 917/1878/23, яка на час постановлення оскаржуваної ухвали, набрала законної сили, було відмовлено у відкритті провадження у справі про банкрутство до того самого боржника за заявою апелянта, відкриття ухвалою Господарского суду Полтавської області від 23.04.2024 провадження у справі № 917/538/24 про банкрутство ТОВ за заявою іншого ініціюючого кредитора не порушує визначений нормою частини 4 ст. 39 КУзПБ порядок одночасного розгляду заяв різних кредиторів до одного боржника, що надійшли до дня підготовчого провадження, оскільки в цьому випадку, з урахуванням встановлених обставин, відсутній факт одночасного подання заяв про відкриття провадження у справі про банкрутство до одного й того ж боржника, що виключає підстави застосування приписів ст. 38, 39 КУзПБ, в частині регулювання порядку одночасного розгляду заяв різних кредиторів до одного боржника.

Верховний Суд у складі палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду постановою від 12.11.2025 погодився з рішеннями нижчих судів і пояснив, що якщо суд уже відмовив першому кредитору у відкритті справи про банкрутство, то правила про одночасний розгляд заяв кількох кредиторів більше не діють.

Тобто, заяви кредиторів не вважаються поданими одночасно, якщо щодо першої заяви вже ухвалено рішення про відмову. У такому випадку суд може розглядати заяву іншого кредитора окремо, без застосування спеціальних норм Кодексу з процедур банкрутства, які стосуються «паралельних» заяв.

Постанова Верховного Суду від 12 листопада 2025 року у справі № 917/538/24.

