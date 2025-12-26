Во Львовской области на горе Захар Беркут остановился подъемник с около 80 людьми: фото

Работы по эвакуации продолжаются.

На горе Захар Беркут во Львовской области остановился кресельный подъемник, на котором находились около 80 человек. На месте происшествия работают горные спасатели ГСЧС.

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 13:10 спасателям уже удалось снять с подъемника 42 человека, среди них — 22 ребенка.

Работы по эвакуации продолжаются.

