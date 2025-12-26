  1. В Украине

Во Львовской области на горе Захар Беркут остановился подъемник с около 80 людьми: фото

13:44, 26 декабря 2025
Работы по эвакуации продолжаются.
На горе Захар Беркут во Львовской области остановился кресельный подъемник, на котором находились около 80 человек. На месте происшествия работают горные спасатели ГСЧС.

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 13:10 спасателям уже удалось снять с подъемника 42 человека, среди них — 22 ребенка.

Работы по эвакуации продолжаются.

Львов

