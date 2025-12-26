  1. В Україні

На Львівщині на горі Захар Беркут зупинився підйомник із близько 80 людьми: фото

13:44, 26 грудня 2025
Роботи з евакуації тривають.
На горі Захар Беркут у Львівській області зупинився крісельний підйомник, на якому перебували близько 80 осіб. На місці події працюють гірські рятувальники ДСНС.

Як зазначили у ДСНС, станом на 13:10 рятувальникам уже вдалося зняти з підйомника 42 людини, серед них — 22 дитини.

Львів

