На Львівщині на горі Захар Беркут зупинився підйомник із близько 80 людьми: фото

На горі Захар Беркут у Львівській області зупинився крісельний підйомник, на якому перебували близько 80 осіб. На місці події працюють гірські рятувальники ДСНС.

Як зазначили у ДСНС, станом на 13:10 рятувальникам уже вдалося зняти з підйомника 42 людини, серед них — 22 дитини.

Роботи з евакуації тривають.

