Установление земельного сервитута для пользования недрами: ключевые условия и подход Верховного Суда

Обязательными предпосылками для установления сервитута по решению суда должны быть: обращение заинтересованного лица к собственнику земельного участка с предложением об установлении сервитута на условиях, которые являются идентичными тем, что в дальнейшем заявлены в иске; наличие обстоятельств, которые делают невозможным пользование имуществом истца иным способом, чем через установление сервитута, – ВС.

Поскольку сервитут — это право ограниченного пользования чужим имуществом (земельным участком), необходимость в установлении сервитута возникает в тех случаях, когда лицо не может удовлетворить свои потребности каким-либо иным способом. Договор об установлении сервитута должен быть направлен на реализацию указанной потребности и служить цели, при которой нормальное использование своей собственности невозможно без обременения сервитутом чужого земельного участка. Следовательно, потребности, которые могут быть удовлетворены за счет пользования чужим имуществом путем установления сервитута, должны носить вынужденный и/или неизбежный характер.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Общество обратилось в суд с иском к Горсовету об установлении земельного сервитута. Иск обоснован тем, что истец получил разрешение на пользование недрами, при этом часть земель, необходимых для использования этого участка, принадлежит Горсовету. В связи с этим Общество обратилось к Горсовету с ходатайством об установлении срочного сервитута, однако ответчик снял вопрос с рассмотрения на пленарном заседании.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением суда апелляционной инстанции решение отменено, принято новое решение, которым в иске отказано.

КГС ВС отменил судебные решения предыдущих инстанций, обратив внимание на изменения в законодательстве, которыми предусмотрено, что для пользования недрами земельные участки предоставляются путем установления земельного сервитута на срок действия специального разрешения (с автоматическим продлением), без изменения их целевого назначения, за исключением земель со специальным режимом охраны. Таким образом, законодатель определил особенности предоставления земельных участков, в том числе соответствующий юридический титул, для нужд, связанных с пользованием недрами.

Суд кассационной инстанции отметил, что сервитут устанавливается лишь тогда, когда пользование чужим участком является вынужденным и неизбежным, а потребность не может быть удовлетворена иным способом.

Обязательными предпосылками являются обращение к собственнику с предложением, совпадающим с заявленным в иске, а также наличие обстоятельств, которые делают невозможным пользование имуществом иным способом. Суд также подчеркнул, что право на сервитут не освобождает истца от обязанности доказать площадь участка допустимыми доказательствами, а ответчик имеет право доказывать иные условия, в частности размер платы, виды деятельности и площадь земель. Плата за сервитут не является арендной и может варьироваться в зависимости от обстоятельств.

КГС ВС указал, что суд первой инстанции установил сервитут на основании предоставленных материалов, однако границы сервитута не охватывают всей площади, указанной в спецразрешении, что стало основанием для направления дела на новое рассмотрение.

Постановление КГС ВС от 19 ноября 2025 года по делу № 902/1257/24.

