Зеленский подписал закон о непрерывном стаже восстановленным работникам после незаконного увольнения

15:03, 26 декабря 2025
Владимир Зеленский подписал закон о зачислении в страховой стаж периода незаконного увольнения работника.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4697-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно зачисления в страховой стаж периода незаконного увольнения работника» (законопроект № 11488-1).

Закон предусматривает:

  • зачисление в страховой стаж для исчисления пенсии периода, в течение которого лицо было незаконно уволено по месту работы, а затем восстановлено на основании решения суда;
  • обязанность работодателя уплатить страховые взносы за этот период;
  • определение порядка начисления единого взноса, если работнику начислена разница в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы либо согласно решению суда начислена средняя заработная плата за время вынужденного прогула;
  • начисление единого взноса за каждый месяц вынужденного прогула в размере не менее размера минимального страхового взноса;
  • определение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск.

25 декабря закон был официально опубликован в газете «Голос Украины».

Законодательный акт вступит в силу через один месяц со дня, следующего за днем опубликования (26 января 2026 года), кроме пунктов 2 и 3 его Заключительных положений, которые вступили в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Как отмечала Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова, в современном мире трудовые права работников должны быть надежно защищены. Одним из самых критических моментов для работника является ситуация, когда его незаконно увольняют с работы. Восстановление на должности по решению суда, вступившему в законную силу, является важным шагом к восстановлению справедливости.

