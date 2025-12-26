Зеленський підписав закон про безперервний стаж поновленим працівникам після незаконного звільнення

Володимир Зеленський підписав закон щодо зарахування до страхового стажу періоду незаконного звільнення працівника.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4697-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо зарахування до страхового стажу періоду незаконного звільнення працівника» (законопроєкт №11488-1).

Закон передбачає:

зарахування до страхового стажу для обчислення пенсії періоду, протягом якого особа була незаконно звільнена за місцем роботи, а потім поновлена на підставі рішення суду;

зобов'язання роботодавця сплатити страхові внески за цей період;

визначення порядку нарахування єдиного внеску якщо працівнику нараховано різницю в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи або згідно з рішенням суду - нараховано середню заробітну плату за вимушений прогул;

нарахування єдиного внеску за кожний місяць вимушеного прогулу у розмір не менше розміру мінімального страхового внеску;

визначення порядку виплати грошової компенсації за невикористану щорічну оплачувану відпустку.

25 грудня закон офіційно було опубліковано в газеті «Голос України».

Законодавчий акт набере чинності через один місяць з дня, наступного за днем опублікування (26 січня 2026 року), крім пунктів 2 і 3 його Прикінцевих положень, які набрали чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Як зазначила Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова, у сучасному світі трудові права працівників мають бути надійно захищеними. Одним з найбільш критичних моментів для працівника є ситуація, коли його незаконно звільняють з роботи. Поновлення на посаді за рішенням суду, яке набрало законної сили, є важливим кроком до відновлення справедливості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.