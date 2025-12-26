  1. Законодавство
  2. / В Україні

Зеленський підписав закон про безперервний стаж поновленим працівникам після незаконного звільнення

15:03, 26 грудня 2025
Володимир Зеленський підписав закон щодо зарахування до страхового стажу періоду незаконного звільнення працівника.
Зеленський підписав закон про безперервний стаж поновленим працівникам після незаконного звільнення
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4697-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо зарахування до страхового стажу періоду незаконного звільнення працівника» (законопроєкт №11488-1).

Закон передбачає:

  • зарахування до страхового стажу для обчислення пенсії періоду, протягом якого особа була незаконно звільнена за місцем роботи, а потім поновлена на підставі рішення суду;
  • зобов'язання роботодавця сплатити страхові внески за цей період;
  • визначення порядку нарахування єдиного внеску якщо працівнику нараховано різницю в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи або згідно з рішенням суду - нараховано середню заробітну плату за вимушений прогул;
  • нарахування єдиного внеску за кожний місяць вимушеного прогулу у розмір не менше розміру мінімального страхового внеску;
  • визначення порядку виплати грошової компенсації за невикористану щорічну оплачувану відпустку.

25 грудня закон офіційно було опубліковано в газеті «Голос України».

Законодавчий акт набере чинності через один місяць з дня, наступного за днем опублікування (26 січня 2026 року), крім пунктів 2 і 3 його Прикінцевих положень, які набрали чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Як зазначила Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова, у сучасному світі трудові права працівників мають бути надійно захищеними. Одним з найбільш критичних моментів для працівника є ситуація, коли його незаконно звільняють з роботи. Поновлення на посаді за рішенням суду, яке набрало законної сили, є важливим кроком до відновлення справедливості.

закон звільнення Володимир Зеленський

