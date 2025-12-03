Рада ухвалила закон про безперервний стаж поновленим працівникам після незаконного звільнення

Роботодавців зобов’язали сплачувати внески за період незаконного звільнення працівника.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт 11488-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення безперервності страхового стажу особи, поновленої на роботі після незаконного звільнення».

Метою законопроекту є забезпечення повного та належного відновлення прав працівника, який був незаконно звільнений, через:

включення періоду незаконного звільнення до страхового стажу працівника;

зобов’язання роботодавця сплатити страхові внески за цей період;

забезпечення пенсійних та інших соціальних прав працівника без втрат через незаконне звільнення.

Законопроект передбачає внесення змін до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», якими пропонується: зараховувати до страхового стажу для обчислення пенсії період, протягом якого особа була звільнена за місцем роботи, а потім поновлена на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, і яким визнано таке звільнення незаконним, якщо роботодавець сплатив страхові внески за період вимушеного прогулу відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Прийняття законопроекту сприятиме підвищенню рівня дотримання правових норм у сфері трудових відносин та зміцненню довіри до судової системи та органів державної влади.

Запровадження цього механізму стане важливим кроком на шляху до забезпечення соціальної справедливості та захисту прав працівників в Україні.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла у першому читанні за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення безперервності страхового стажу особи, поновленої на роботі після незаконного звільнення», реєстр. №11488-1.

Як зазначила Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова, у сучасному світі трудові права працівників мають бути надійно захищеними. Одним з найбільш критичних моментів для працівника є ситуація, коли його незаконно звільняють з роботи. Поновлення на посаді за рішенням суду, яке набрало законної сили, є важливим кроком до відновлення справедливості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.