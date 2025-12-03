  1. Законодательство
Рада приняла закон о непрерывном стаже для восстановленных работников после незаконного увольнения

15:53, 3 декабря 2025
Работодателей обязали уплачивать взносы за период незаконного увольнения работника.
Рада приняла закон о непрерывном стаже для восстановленных работников после незаконного увольнения
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект 11488-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления непрерывности страхового стажа лица, восстановленного на работе после незаконного увольнения».

Целью законопроекта является обеспечение полного и надлежащего восстановления прав работника, который был незаконно уволен, через:

  • включение периода незаконного увольнения в страховой стаж работника;
  • обязательство работодателя уплатить страховые взносы за этот период;
  • обеспечение пенсионных и иных социальных прав работника без потерь из-за незаконного увольнения.

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», которыми предлагается: засчитывать в страховой стаж для исчисления пенсии период, в течение которого лицо было уволено с места работы, а затем восстановлено на основании решения суда, вступившего в законную силу, которым признано такое увольнение незаконным, если работодатель уплатил страховые взносы за период вынужденного прогула в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.

Принятие законопроекта будет способствовать повышению уровня соблюдения правовых норм в сфере трудовых отношений и укреплению доверия к судебной системе и органам государственной власти.

Введение этого механизма станет важным шагом на пути к обеспечению социальной справедливости и защите прав работников в Украине.

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении за основу проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления непрерывности страхового стажа лица, восстановленного на работе после незаконного увольнения», рег. №11488-1.

Как отмечала Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова, в современном мире трудовые права работников должны быть надежно защищены. Одним из самых критических моментов для работника является ситуация, когда его незаконно увольняют с работы. Восстановление на должности по решению суда, вступившему в законную силу, является важным шагом к восстановлению справедливости.

