Рада приняла закон о непрерывном стаже для восстановленных работников после незаконного увольнения

Работодателей обязали уплачивать взносы за период незаконного увольнения работника.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект 11488-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления непрерывности страхового стажа лица, восстановленного на работе после незаконного увольнения».

Целью законопроекта является обеспечение полного и надлежащего восстановления прав работника, который был незаконно уволен, через:

включение периода незаконного увольнения в страховой стаж работника;

обязательство работодателя уплатить страховые взносы за этот период;

обеспечение пенсионных и иных социальных прав работника без потерь из-за незаконного увольнения.

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», которыми предлагается: засчитывать в страховой стаж для исчисления пенсии период, в течение которого лицо было уволено с места работы, а затем восстановлено на основании решения суда, вступившего в законную силу, которым признано такое увольнение незаконным, если работодатель уплатил страховые взносы за период вынужденного прогула в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.

Принятие законопроекта будет способствовать повышению уровня соблюдения правовых норм в сфере трудовых отношений и укреплению доверия к судебной системе и органам государственной власти.

Введение этого механизма станет важным шагом на пути к обеспечению социальной справедливости и защите прав работников в Украине.

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении за основу проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления непрерывности страхового стажа лица, восстановленного на работе после незаконного увольнения», рег. №11488-1.

Как отмечала Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова, в современном мире трудовые права работников должны быть надежно защищены. Одним из самых критических моментов для работника является ситуация, когда его незаконно увольняют с работы. Восстановление на должности по решению суда, вступившему в законную силу, является важным шагом к восстановлению справедливости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.