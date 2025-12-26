Оплачивает ли заказчик 10% стоимости оборудования без завершенных работ – позиция Верховного Суда

Суд отменил взыскание задолженности за невыполнение подрядчиком своих обязательств.

Верховный Суд постановлением от 15 декабря 2025 года поддержал решение Восточного апелляционного хозяйственного суда по спору по договору подряда, отказав в взыскании 10% стоимости оборудования с заказчика.

Суды предыдущих инстанций

Постановлением Восточного апелляционного хозяйственного суда от 17 июня 2025 года по делу № 922/3849/24 отменено решение Хозяйственного суда Харьковской области от 24 февраля 2025 года об удовлетворении иска о взыскании задолженности по договору подряда. Принято новое судебное решение, которым в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановление мотивировано тем, что истцом не было выполнено его встречное обязательство в понимании ст. 538 ГК Украины по вводу оборудования и установок в эксплуатацию, что делает невозможным его использование в хозяйственной деятельности заказчика, и, как следствие, заказчик не имел правовых оснований для выполнения своего обязательства по оплате 10 % стоимости такого оборудования. Ввод спорных 14 объектов оборудования в эксплуатацию и возможность использования этого оборудования заказчиком напрямую влияет и зависит от получения подрядчиком сертификатов, поэтому подрядчик приобретает право получить доплату в размере 10% стоимости такого оборудования именно после выполнения полного комплекса обязательств по договору, проведения строительно-монтажных работ и ввода объектов в эксплуатацию, которые оформляются только после выдачи сертификата завершения работ и после выдачи сертификата принятия в эксплуатацию. Кроме того, заключенный между сторонами договор финансировался именно за счет полученных от Международного банка реконструкции и развития (далее - МБРР) кредитных средств, а не за счет собственных средств заказчика. В то же время доказательств в подтверждение согласования с МБРР выделения дополнительных средств для выполнения условий договора по спорным 14 объектам оборудования, которое фактически не было введено в эксплуатацию подрядчиком, материалы дела не содержат и истцом суду не предоставлено. В связи с окончанием финансирования договора со стороны МБРР, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что обязательства ответчика перед истцом должны быть включены как бюджетные обязательства. Проведение соответствующего дополнительного финансирования для ответчика не предусмотрено ни государственной, ни международной программой.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда постановлением от 15 декабря 2025 года поддержал правовую позицию суда апелляционной инстанции, отметив, что поскольку по условиям заключенного между сторонами договора не предусмотрена возможность возникновения у заказчика обязательств обязательств по оплате 10 % стоимости оборудования в случае отсутствия сертификата завершения работ и сертификата принятия в эксплуатацию и у него не возникло правовых оснований для выполнения своей обязанности по оплате 10 % стоимости поставленного оборудования и установок, а у истца отсутствует обязанность проводить строительно-монтажные работы на объектах, по которым сторонами сокращен объем работ, в этом случае эффективным способом защиты нарушенного права истца является обязательство совершить действия (внести изменения в договор).

