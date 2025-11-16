  1. Суспільство

На що можна витратити 1000 грн «Зимової підтримки» — список

07:00, 16 листопада 2025
Отримані 1 000 гривень можна використати на щоденні потреби або важливі покупки.
Фото: 24tv.ua
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», з 15 листопада кожен українець, який перебуває на території України, може подати заявку на отримання одноразової зимової підтримки в розмірі 1000 грн за програмою «Зимова підтримка».

Отримані 1 000 гривень можна використати на щоденні потреби або важливі покупки. Головне, щоб оплата відбувалася у категоріях, визначених програмою. Зняття готівки неможливе.

На що можна витратити кошти:

Комунальні послуги

Оплата електроенергії, газу, води чи теплопостачання

Ліки та медичні препарати

У аптеках і медичних магазинах

Благодійність

Зокрема, донати на підтримку Збройних Сил України

Книги та друкована продукція

У книжкових магазинах або кіосках преси

Продукти харчування

Товари українського виробництва (окрім підакцизних)

Товари українського виробництва

Придбані у відділеннях Укрпошти

Поштові послуги

Відправлення, перекази, інші сервіси Укрпошти

Витратити кошти необхідно до 30 червня 2026 року.

Залишки невикористаних коштів після завершення відведеного періоду буде повернуто до бюджету.

грошова допомога

