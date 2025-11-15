Стартували виплати «Зимової підтримки» – як оформити 1000 гривень та куди витратити

Одноразову виплату нарахують через «Дію» або «Укрпошту» для громадян, які перебувають в Україні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Починаючи з 15 листопада до 24 грудня 2025 року кожен українець, який перебуває на території України, може подати заявку на отримання одноразової зимової підтримки в розмірі 1000 грн за програмою «Зимова підтримка».. Допомогу можна оформити як для себе, так і для дитини.

Ця виплата спрямована на підтримку населення в зимовий період і доступна без додаткових умов. Отримати кошти можуть усі громадяни України, які перебувають у країні, за винятком переселенців за кордоном та осіб без українського громадянства. Батьки мають можливість подати заявку від імені дітей.

Заявку можна подати двома способами:

Через застосунок «Дія»: після авторизації потрібно перейти до розділу «Сервіси», обрати «Зимова єПідтримка», подати заявку, вказавши отримувача (себе чи дитину, у другому випадку додається свідоцтво про народження), вибрати банківський рахунок для зарахування та підтвердити перебування в Україні. Кошти надійдуть на картку «Національний кешбек», яку, за необхідності, потрібно оформити в банку. Гроші можна витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність або донати Силам оборони.

У відділеннях «Укрпошти»: виплата зараховується на спеціальний рахунок. Отримані кошти дозволяється витратити на товари українського виробництва у відділеннях «Укрпошти», оплату комунальних послуг або донати.

Кошти зимової підтримки можна використати до 30 червня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.