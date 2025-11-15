У Дії стався збій через масову подачу заявок на виплату 1000 грн «Зимової підтримки»

Сервіс видає помилку через одночасне подання заявок.

У мобільному додатку «Дія» виник збій: сервіс не завантажується та видає помилку. Про це повідомляють користувачі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Дії стартували виплати «Зимової підтримки» у рамках якої з 15 листопада розпочався прийом заявок на одноразову виплату 1000 грн. Ймовірною це стало причиною, підтвердили у Дії. Через одночасне подання заявок мільйонами українців державні реєстри працюють нестабільно, що спричинило збій у роботі додатку.

