В Дии произошел сбой из-за массовой подачи заявок на выплату 1000 грн «Зимней поддержки»

10:58, 15 ноября 2025
Сервис выдает ошибку из-за одновременной подачи заявок.
В Дии произошел сбой из-за массовой подачи заявок на выплату 1000 грн «Зимней поддержки»
В мобильном приложении «Дия» возник сбой: сервис не загружается и выдает ошибку. Об этом сообщают пользователи.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Дии стартовали выплаты «Зимней поддержки», в рамках которой с 15 ноября начался прием заявок на единовременную выплату 1000 грн. Вероятно, это стало причиной, подтвердили в Дии. Из-за одновременной подачи заявок миллионами украинцев государственные реестры работают нестабильно, что привело к сбою в работе приложения.

