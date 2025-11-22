Когда начнутся выплаты 1000 грн «Зимней поддержки» — Зеленский назвал срок

Важно оформить заявку на 1000 гривен до Рождествв – заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, посвященное важным вопросам финансовой стабильности страны, социальной поддержке граждан и сотрудничеству с международными партнерами.

Как сообщил глава государства, правительство представило обновленную информацию о внедрении программы "Зимней поддержки". На сегодняшний день зафиксировано около 10 миллионов поданных заявлений через приложение "Дия" и отделения Укрпочты, из которых более 2 миллионов касаются помощи для детей.

Первые выплаты начнутся на следующей неделе, и средства можно будет использовать до конца июня следующего года. Главное, оформить заявку на зимнюю поддержку за время до Рождества.

Рассчитываем, что объем программы в этом году будет больше, чем в прошлом, и весь необходимый финансовый ресурс для этого правительство обеспечит", - отметил Зеленский.

Напомним, что Укрпочта начала принимать заявки граждан на получение 1000 грн «Зимней поддержки».

