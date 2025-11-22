  1. В Україні

Коли почнуться виплати 1000 грн «Зимової підтримки» — Зеленський назвав строк

13:55, 22 листопада 2025
Важливо оформити заявку на 1000 гривень до Різдва — заявив Володимир Зеленський.
Коли почнуться виплати 1000 грн «Зимової підтримки» — Зеленський назвав строк
Фото: Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів нараду, присвячену важливим питанням фінансової стабільності країни, соціальної підтримки громадян та співпраці з міжнародними партнерами.

Як повідомив глава держави, уряд представив оновлену інформацію щодо впровадження програми "Зимової підтримки". На сьогодні зафіксовано близько 10 мільйонів поданих заяв через застосунок "Дія" та відділення Укрпошти, з яких понад 2 мільйони стосуються допомоги для дітей.

"Перші виплати почнуться наступного тижня, і кошти можна буде використовувати до кінця червня наступного року. Головне, оформити заявку на зимову підтримку за час до Різдва.

Розраховуємо, що обсяг програми цього року буде більшим, ніж торік, і весь необхідний фінансовий ресурс для цього уряд забезпечить", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, Укрпошта розпочала приймати заявки громадян на отримання 1000 грн «Зимової підтримки».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, на що можна витратити 1000 грн «Зимової підтримки».

