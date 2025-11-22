Зимова підтримка — кому не нарахують «тисячу Зеленського»

Ті, хто зараз живе за кордоном як біженці, не матимуть можливості отримати 1000 гривень від держави.

У межах ініціативи «Зимова підтримка» одноразову виплату в розмірі 1000 гривень отримає більшість громадян України. Водночас програма має винятки: кошти не передбачені для тих, хто залишився на тимчасово окупованих територіях. Не зможуть отримати виплату й українці, які виїхали за кордон та отримали там прихисток.

Допомога спрямована на людей, які проживають на підконтрольній території України. Під дію програми також підпадають діти, а оформлення виплат за них здійснюють батьки або інші законні представники.

