  1. В Україні

Зимова підтримка — кому не нарахують «тисячу Зеленського»

19:57, 22 листопада 2025
Ті, хто зараз живе за кордоном як біженці, не матимуть можливості отримати 1000 гривень від держави.
Зимова підтримка — кому не нарахують «тисячу Зеленського»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У межах ініціативи «Зимова підтримка» одноразову виплату в розмірі 1000 гривень отримає більшість громадян України. Водночас програма має винятки: кошти не передбачені для тих, хто залишився на тимчасово окупованих територіях. Не зможуть отримати виплату й українці, які виїхали за кордон та отримали там прихисток.

Допомога спрямована на людей, які проживають на підконтрольній території України. Під дію програми також підпадають діти, а оформлення виплат за них здійснюють батьки або інші законні представники.

Нагадаємо, Укрпошта розпочала приймати заявки громадян на отримання 1000 грн «Зимової підтримки».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, на що можна витратити 1000 грн «Зимової підтримки».

Також повідомлялося, коли почнуться виплати 1000 грн «Зимової підтримки». 

Крім цього, ми писали, як оформити 1000 гривень та куди витратити.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський Зимова єПідтримка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли вирок стає захистом: суд у Дніпрі скасував незаконну мобілізацію засудженого

Чоловіка, якого звільнили з лав ЗСУ через вирок за скоєння тяжкого злочину, знову призвали – і знову демобілізували.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

85 кандидатів претендують на посади у ВАКС — конкурс виходить на фінішну пряму

ВККС планує завершити перевірку практичних завдань кандидатів у судді ВАКС до Нового року.

Податкова запустила «TAX Control», але без визначених правил: юристи попереджають про ризики

ДПС запускає «TAX Control» без оприлюднених критеріїв ризику — експерти бачать загрози правам бізнесу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]