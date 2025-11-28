  1. В Україні

Зимова підтримка: до якого числа можна витратити 1000 гривень

18:55, 28 листопада 2025
Кошти дозволено витрачати виключно за призначенням та до чітко встановлених дат.
Зимова підтримка: до якого числа можна витратити 1000 гривень
фото з відкритих джерел
Як і минулого року, у 2025-му українці мають можливість отримати допомогу від держави у розмірі 1000 гривень. Ця виплата покликана полегшити фінансове навантаження на українців взимку.

Використання коштів суворо регламентоване. Отриману тисячу гривень можна спрямувати на оплату комунальних послуг, придбання медикаментів, купівлю українських продуктів харчування (крім підакцизних товарів), книг, благодійні внески, а також на оплату поштових послуг Укрпошти.

Право на участь у програмі має кожен українець, який перебуває в країні. Допомога також доступна для дітей — у цьому випадку звернення подає один із батьків або законний представник. Передбачена лише одна виплата на одну особу.

Подати заявку можна до 24 грудня 2025 року.

Кошти, отримані через Дію, потрібно використати до 30 червня 2026 року. Гроші, які залишаться невитраченими після цього строку, автоматично повернуться до державного бюджету.

Пенсіонери та одержувачі соціальних виплат, яких обслуговує Укрпошта, отримають 1000 грн автоматично — на той самий рахунок, куди надходить пенсія або соціальна допомога.

Ті, хто отримує пенсію на картку банку, але не користується Дією, можуть оформити допомогу у будь-якому відділенні Укрпошти, подавши заяву у паперовому вигляді. Для маломобільних громадян передбачено можливість виклику листоноші додому.

Строки використання 1000 грн через Укрпошту:

  • до 25 грудня 2025 року — якщо виплата надійшла автоматично разом із пенсією чи соцвиплатами;
  • до 25 січня 2026 року — якщо заяву подавали у відділенні.

