Как оплатить коммунальные услуги 1000 гривен «Зимняя Поддержка»
Украинцы уже начали получать выплаты в размере 1000 гривен в рамках государственной программы «Зимняя поддержка». Выплата предоставляется исключительно на базовые потребности граждан.
Средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, в частности газа, водоснабжения, электроэнергии и отопления.
Также разрешено приобретать лекарства и медицинские товары в аптеках, продукты питания украинского производства (за исключением подакцизных), книги и другую печатную продукцию.
Кроме того, доступна возможность перечислить средства на благотворительность, в частности на поддержку ВСУ, или воспользоваться услугами «Укрпочты».
Чтобы использовать 1000 гривен государственной помощи для оплаты коммунальных услуг, необходимо выполнить следующие действия:
- Авторизоваться в банковском приложении — войти в свой аккаунт через мобильное приложение или веб-версию банка.
- Выбрать раздел «Платежи», затем — «Коммунальные услуги».
- Ввести реквизиты получателя (ЕДРПОУ, IBAN, номер счёта).
- Выбрать из списка карт для оплаты карту «Национального кешбэка».
- Указать нужные показания счётчиков — газ, электроэнергия, вода (если это необходимо).
- Сохранить платёж и нажать «Оплатить».
Также оплатить коммунальные услуги можно напрямую в отделениях Укрпочты — оператор на месте поможет направить средства на соответствующие счета.
