Как оплатить коммунальные услуги 1000 гривен «Зимняя Поддержка»

07:05, 28 ноября 2025
Одно из направлений, куда украинцы могут направить 1000 гривен от государства, — это оплата коммунальных услуг.
Как оплатить коммунальные услуги 1000 гривен «Зимняя Поддержка»
Украинцы уже начали получать выплаты в размере 1000 гривен в рамках государственной программы «Зимняя поддержка». Выплата предоставляется исключительно на базовые потребности граждан.

Средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, в частности газа, водоснабжения, электроэнергии и отопления.

Также разрешено приобретать лекарства и медицинские товары в аптеках, продукты питания украинского производства (за исключением подакцизных), книги и другую печатную продукцию.

Кроме того, доступна возможность перечислить средства на благотворительность, в частности на поддержку ВСУ, или воспользоваться услугами «Укрпочты».

Чтобы использовать 1000 гривен государственной помощи для оплаты коммунальных услуг, необходимо выполнить следующие действия:

  • Авторизоваться в банковском приложении — войти в свой аккаунт через мобильное приложение или веб-версию банка.
  • Выбрать раздел «Платежи», затем — «Коммунальные услуги».
  • Ввести реквизиты получателя (ЕДРПОУ, IBAN, номер счёта).
  • Выбрать из списка карт для оплаты карту «Национального кешбэка».
  • Указать нужные показания счётчиков — газ, электроэнергия, вода (если это необходимо).
  • Сохранить платёж и нажать «Оплатить».

Также оплатить коммунальные услуги можно напрямую в отделениях Укрпочты — оператор на месте поможет направить средства на соответствующие счета.

