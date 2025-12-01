Стартувала друга хвиля виплат 1000 гривень Зимової підтримки – хто отримає гроші

Уряд оголосив про старт другої хвилі виплат 1000 гривень з 1 грудня.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що вже 14 мільйонів українців подали заявки на отримання 1000 гривень у межах державної програми «Зимова підтримка».

За каналами подачі заявок картина така:

11,4 млн звернень оформлено через застосунок Дія, з них 2,9 млн — на дітей;

понад 700 тисяч подано самостійно через Укрпошту;

1,8 млн громадян, які входять до соціального списку, отримають кошти автоматично, без подачі заявки.

Подати заявку можна до 24 грудня, включно.

Друга хвиля виплат стартує сьогодні – 1 грудня

Свириденко заявила, що сьогодні розпочинається друга хвиля виплат — для тих, хто подав заявку на другий день після старту програми.

Вже 3,5 млн людей успішно отримали кошти, а загальна сума витрат за програмою становить 473 млн грн.

Українці найчастіше спрямовують кошти на:

оплату комунальних послуг — 80% витрат;

придбання книжок;

покупки в аптеках;

донати на Сили Оборони.

Громадяни, які подавали заявку через Укрпошту, почнуть отримувати гроші з 6 грудня — у День Миколая.

