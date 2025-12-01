Стартувала друга хвиля виплат 1000 гривень Зимової підтримки – хто отримає гроші
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що вже 14 мільйонів українців подали заявки на отримання 1000 гривень у межах державної програми «Зимова підтримка».
За каналами подачі заявок картина така:
- 11,4 млн звернень оформлено через застосунок Дія, з них 2,9 млн — на дітей;
- понад 700 тисяч подано самостійно через Укрпошту;
- 1,8 млн громадян, які входять до соціального списку, отримають кошти автоматично, без подачі заявки.
Подати заявку можна до 24 грудня, включно.
Друга хвиля виплат стартує сьогодні – 1 грудня
Свириденко заявила, що сьогодні розпочинається друга хвиля виплат — для тих, хто подав заявку на другий день після старту програми.
Вже 3,5 млн людей успішно отримали кошти, а загальна сума витрат за програмою становить 473 млн грн.
Українці найчастіше спрямовують кошти на:
- оплату комунальних послуг — 80% витрат;
- придбання книжок;
- покупки в аптеках;
- донати на Сили Оборони.
Громадяни, які подавали заявку через Укрпошту, почнуть отримувати гроші з 6 грудня — у День Миколая.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.