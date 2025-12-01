  1. Общество

Стартовала вторая волна выплат 1000 гривен Зимней поддержки – кто получит деньги

11:01, 1 декабря 2025
Правительство объявило о старте второй волны выплат 1000 гривен с 1 декабря.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что уже 14 миллионов украинцев подали заявки на получение 1000 гривен в рамках государственной программы «Зимняя поддержка».

По каналам подачи заявок ситуация следующая:

  • 11,4 млн обращений оформлено через приложение Дія, из них 2,9 млн — на детей;
  • более 700 тысяч подано самостоятельно через Укрпочту;
  • 1,8 млн граждан, которые входят в социальный список, получат средства автоматически, без подачи заявки.

Подать заявку можно до 24 декабря включительно.

Вторая волна выплат стартует сегодня — 1 декабря

Свириденко заявила, что сегодня начинается вторая волна выплат — для тех, кто подал заявку на второй день после старта программы.

Уже 3,5 млн человек успешно получили деньги, а общая сумма расходов по программе составляет 473 млн грн.

Украинцы чаще всего направляют средства на:

  • оплату коммунальных услуг — 80% расходов;
  • покупку книг;
  • покупки в аптеках;
  • донаты на Силы Обороны.

Граждане, подавшие заявку через Укрпочту, начнут получать деньги с 6 декабря — в День Николая.

