Стартовала вторая волна выплат 1000 гривен Зимней поддержки – кто получит деньги
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что уже 14 миллионов украинцев подали заявки на получение 1000 гривен в рамках государственной программы «Зимняя поддержка».
По каналам подачи заявок ситуация следующая:
- 11,4 млн обращений оформлено через приложение Дія, из них 2,9 млн — на детей;
- более 700 тысяч подано самостоятельно через Укрпочту;
- 1,8 млн граждан, которые входят в социальный список, получат средства автоматически, без подачи заявки.
Подать заявку можно до 24 декабря включительно.
Вторая волна выплат стартует сегодня — 1 декабря
Свириденко заявила, что сегодня начинается вторая волна выплат — для тех, кто подал заявку на второй день после старта программы.
Уже 3,5 млн человек успешно получили деньги, а общая сумма расходов по программе составляет 473 млн грн.
Украинцы чаще всего направляют средства на:
- оплату коммунальных услуг — 80% расходов;
- покупку книг;
- покупки в аптеках;
- донаты на Силы Обороны.
Граждане, подавшие заявку через Укрпочту, начнут получать деньги с 6 декабря — в День Николая.
