Стартовала вторая волна выплат 1000 гривен Зимней поддержки – кто получит деньги

Правительство объявило о старте второй волны выплат 1000 гривен с 1 декабря.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что уже 14 миллионов украинцев подали заявки на получение 1000 гривен в рамках государственной программы «Зимняя поддержка».

По каналам подачи заявок ситуация следующая:

11,4 млн обращений оформлено через приложение Дія, из них 2,9 млн — на детей;

более 700 тысяч подано самостоятельно через Укрпочту;

1,8 млн граждан, которые входят в социальный список, получат средства автоматически, без подачи заявки.

Подать заявку можно до 24 декабря включительно.

Вторая волна выплат стартует сегодня — 1 декабря

Свириденко заявила, что сегодня начинается вторая волна выплат — для тех, кто подал заявку на второй день после старта программы.

Уже 3,5 млн человек успешно получили деньги, а общая сумма расходов по программе составляет 473 млн грн.

Украинцы чаще всего направляют средства на:

оплату коммунальных услуг — 80% расходов;

покупку книг;

покупки в аптеках;

донаты на Силы Обороны.

Граждане, подавшие заявку через Укрпочту, начнут получать деньги с 6 декабря — в День Николая.

