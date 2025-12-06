  1. У світі

Чому може не прийти чи затримується виплата 1000 грн зимової допомоги – пояснення

19:55, 6 грудня 2025
Мінсоцполітики пояснило причини затримки 1000 грн.
Чому може не прийти чи затримується виплата 1000 грн зимової допомоги – пояснення
Фото: НБУ
Виплата 1000 гривень у рамках програми «Зимова підтримка» відбувається поетапно, хвилями. Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності повідомило, що найближчим часом кошти надійдуть на картки понад двох мільйонів українців.

У кілька наступних днів відбудеться третя та четверта хвиля виплат. На це витратять близько трьох мільярдів гривень із державного бюджету. Першими гроші отримають ті, хто подавав заяву в Дії 18 та 19 листопада, а згодом — громадяни, що оформили заявки 20-22 листопада.

Укрпошта розпочне видачу «тисячі Зеленського» з 6 грудня.

Мінсоцполітики пояснює, що гроші можуть не приходити на картку з двох причин:

  • заявник не відповідає умовам програми (українці за кордоном не отримують виплату);
  • черга на виплату ще не дійшла.

Як уточнили в міністерстві, кошти нараховують поетапно, здебільшого протягом 2-3 днів після подачі заявки. Тобто, якщо заява подана 1 грудня 2025 року, виплату слід очікувати протягом десяти днів.

