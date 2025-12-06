  1. В мире

Почему может не прийти или задерживается выплата 1000 грн зимней помощи – объяснение

19:55, 6 декабря 2025
Минсоцполитики объяснило причины задержки 1000 грн.
Выплата 1000 гривен в рамках программы «Зимняя поддержка» происходит поэтапно, волнами. Министерство социальной политики, семьи и единства сообщило, что в ближайшее время средства поступят на карты более двух миллионов украинцев.

В несколько последующих дней состоятся третья и четвертая волна выплат. На это потратят около трех миллиардов гривен из государственного бюджета. Первыми деньги получат те, кто подавал заявление в Дии 18 и 19 ноября, а затем — граждане, оформившие заявки 20-22 ноября.

Укрпочта начнет выдачу «тысячи Зеленского» с 6 декабря.

Минсоцполитики объясняет, что деньги могут не поступать на карту по двум причинам:

  • заявитель не соответствует условиям программы (украинцы за рубежом не получают выплату);
  • очередь на выплату еще не подошла.

Как уточнили в министерстве, средства начисляются поэтапно, в основном в течение 2-3 дней после подачи заявки. То есть, если заявление подано 1 декабря 2025 года, выплату следует ожидать в течение десяти дней.

