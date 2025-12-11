Вища рада правосуддя звільнила суддю Сергія Савицького за істотний дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області.

Вища рада правосуддя 11 грудня ухвалила рішення про звільнення Сергія Савицького з посади судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області. Підставою стало положення пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Рішення ухвалене на підставі подання Першої Дисциплінарної палати ВРП, яка вирішила притягнути суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Відповідно до Конституції, суддя може бути звільнений у разі вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування службовими обов’язками, що несумісне зі статусом судді або свідчить про його невідповідність займаній посаді.

