Высший совет правосудия уволил судью Сергея Савицкого за существенный дисциплинарный проступок

ВСП уволил судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области.

Высший совет правосудия 11 декабря приняла решение об увольнении Сергея Савицкого с должности судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области. Основанием стало положение пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Решение принято на основании представления Первой Дисциплинарной палаты ВСП, которая решила привлечь судью Белгород-Днестровского горрайонного суда к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Согласно Конституции, судья может быть уволен в случае совершения существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения служебными обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или свидетельствует о его несоответствии занимаемой должности.

