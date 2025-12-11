  1. Суд инфо

Высший совет правосудия уволил судью Сергея Савицкого за существенный дисциплинарный проступок

12:24, 11 декабря 2025
ВСП уволил судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области.
Высший совет правосудия уволил судью Сергея Савицкого за существенный дисциплинарный проступок
Высший совет правосудия 11 декабря приняла решение об увольнении Сергея Савицкого с должности судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области. Основанием стало положение пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Решение принято на основании представления Первой Дисциплинарной палаты ВСП, которая решила привлечь судью Белгород-Днестровского горрайонного суда к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Согласно Конституции, судья может быть уволен в случае совершения существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения служебными обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или свидетельствует о его несоответствии занимаемой должности.

