Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів, які подали заяви про відставку

Звільнено у відставку суддю апеляційної та двох місцевих інстанцій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 11 грудня розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами та ухвалила рішення щодо трьох суддів на підставі поданих ними заяв про відставку.

З посад звільнено у відставку:

Оксану Кутурланову — суддю Херсонського апеляційного суду;

Юрія Бабенка — суддю Індустріального районного суду міста Харкова;

Наталію Яровенко — суддю Дніпровського районного суду міста Києва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.