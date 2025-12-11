Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів, які подали заяви про відставку
11:30, 11 грудня 2025
Звільнено у відставку суддю апеляційної та двох місцевих інстанцій.
Вища рада правосуддя 11 грудня розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами та ухвалила рішення щодо трьох суддів на підставі поданих ними заяв про відставку.
З посад звільнено у відставку:
- Оксану Кутурланову — суддю Херсонського апеляційного суду;
- Юрія Бабенка — суддю Індустріального районного суду міста Харкова;
- Наталію Яровенко — суддю Дніпровського районного суду міста Києва.
