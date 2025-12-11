Высший совет правосудия уволил трех судей, подавших заявления об отставке
11:30, 11 декабря 2025
Уволены в отставку судья апелляционной инстанции и два судьи местных судов.
Высший совет правосудия 11 декабря рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам и принял решения в отношении трех судей на основании поданных ими заявлений об отставке.
С должностей уволены в отставку:
- Оксана Кутурланова — судья Херсонского апелляционного суда;
- Юрий Бабенко — судья Индустриального районного суда города Харькова;
- Наталия Яровенко — судья Днепровского районного суда города Киева.
