Высший совет правосудия уволил трех судей, подавших заявления об отставке

Уволены в отставку судья апелляционной инстанции и два судьи местных судов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 11 декабря рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам и принял решения в отношении трех судей на основании поданных ими заявлений об отставке.

С должностей уволены в отставку:

Оксана Кутурланова — судья Херсонского апелляционного суда;

Юрий Бабенко — судья Индустриального районного суда города Харькова;

Наталия Яровенко — судья Днепровского районного суда города Киева.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.