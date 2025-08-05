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У Черкасах затримали чоловіка, який погрожував гранатою працівникам ТЦК — відео

14:57, 5 серпня 2025
У чоловіка вилучили три гранати із підривниками та пістолет.
У Черкасах затримали чоловіка, який погрожував гранатою працівникам ТЦК — відео
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Черкасах працівники ТЦК зупинили чоловіка, щоби перевірити його облікові дані, а той дістав гранату, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК.

Згодом поліція Черкащини повідомила, що поліцейські затримали зловмисника. Він мав при собі пістолет та три гранати. Під час спецоперації Нацполіції та СБУ фігуранта затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

49-річного жителя Черкас затримали силами спецпризначенців КОРД та роти поліції особливого призначення із застосуванням спецзасобів. Внаслідок події ніхто не постраждав.

У нього вилучили три гранати із підривниками та пістолет.

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Національна поліція Черкаси ТЦК мобілізація

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