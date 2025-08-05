У ЗСУ з’явиться новий камуфляж для штурмових підрозділів — «ММ-25» на додачу до пікселю

Дослідження підтвердили, що «ММ-25» має кращі маскувальні властивості, ніж «ММ-14».

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У Збройних Силах України з’явився новий зразок камуфляжного малюнку — «ММ-25». Його використовуватимуть штурмові та десантно-штурмові підрозділи, повідомив Відділ комунікацій Командування Сил логістики ЗСУ.

Який камуфляж використовують у ЗСУ

Відповідно до затверджених наказом Міністерства оборони стандартів, у ЗСУ використовуються три основні камуфляжні малюнки:

«ММ-14» – загальновійськовий (так званий «піксель»);

«VARAN 3СУ»;

«ММ-16ф» – для Військово-Морських Сил.

У період воєнного стану також дозволено використовувати інші камуфляжні малюнки та кольори матеріалів.

Камуфляж адаптували під українські реалії

Наразі особовий склад ЗСУ використовує одяг та спорядження з різним камуфляжем, зокрема й Multicam, який надходить в рамках міжнародної військової допомоги або використовується під час навчання за кордоном.

У відповідь на звернення командирів штурмових підрозділів, було проведено порівняльні випробування між маскувальними малюнками. Дослідження Державного науково-дослідного інституту підтвердили, що «ММ-25» має кращі маскувальні властивості, ніж «ММ-14» та краще підходить для використання у штурмових операціях і діях у тилу ворога.

Хто отримає нову форму

Новою формою з малюнком «ММ-25» забезпечуватимуть особовий склад штурмових та десантно-штурмових частин.

Інші військові частини та підрозділи ЗСУ, як і раніше, отримуватимуть форму з камуфляжем «ММ-14».

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