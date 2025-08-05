Міноборони затвердило додатковий маскувальний малюнок ММ-25

У Міноборони підкреслили, що запровадження нового малюнка сприятиме більшій гнучкості у забезпечення військових необхідним спорядженням.

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Міністерство оборони України затвердило додатковий маскувальний малюнок ММ-25, який розглядається як додатковий колір, подібно до вже дозволених варіантів – «олива», «койот» чи ММ-16Ф.

«Ще в червні 2025 року Міністерство оборони України на запит Головнокомандувача ЗСУ та після численних звернень від військовослужбовців затвердило зразки додаткового маскувального малюнка ММ-25. Його використовуватимуть під час виготовлення предметів речового майна. Вже оголошено закупівлю пробної партії продукції у нових кольорових патернах», - заявили у відомстві.

Там підкреслили, що наразі не йдеться про повну заміну чинного малюнка ММ-14 («піксель») на ММ-25. Новий візерунок розглядається як додатковий колір, подібно до вже дозволених варіантів – «олива», «койот» чи ММ-16Ф.

Причини застосування камуфляжного малюнка ММ-25

Центральне управління розвитку матеріального забезпечення (ЦУРМЗ) вже затвердило оновлену Технічну специфікацію A01XJ.29979-539:2025 (02) «Тканини бавовняні та змішані», яку доповнило маскувальним малюнком ММ-25. На сьогодні від виробників (постачальників) до ЦУРМЗ вже надійшло понад десять звернень для ознайомлення і вивчення маскувального малюнку та колірної гами.

«Рішення про затвердження нового маскувального малюнка зумовлене численними зверненнями військовослужбовців, які виконують бойові завдання та вже використовують схожий візерунок. Наразі ж єдиним варіантом для них було придбання такого спорядження за власний кошт. Наше завдання – забезпечити військових необхідним обмундируванням та екіпіруванням, а також створити умови, щоб українські виробники могли офіційно забезпечувати армію необхідним речовим майном», – зазначив начальник ЦУРМЗ підполковник Максим Кайола.

Що дасть маскувальний малюнок ММ-25

У Міноборони додали, що запровадження нового малюнка сприятиме більшій гнучкості у забезпечення військових необхідним спорядженням, а також розширить можливості для виробників, які вже мають технологічні рішення для друку та пошиття в подібних кольорових патернах.

Закупівельна агенція Міноборони «ДОТ» вже оголосила перші тендери на закупівлю пробних партій продукції з використанням нового малюнка. На 2025 рік заплановані поставки обмеженого обсягу – по 20 000 одиниць. Такий підхід дозволить протестувати виробничі можливості та поступово інтегрувати новий камуфляж у систему речового забезпечення.

«Ми розуміємо, що нові вимоги до речового забезпечення – це виклик як для замовника, так і для виробників. Після отримання запиту від військових ми ініціювали закупівлі за п’ятьма позиціями, які підпадають під ці оновлені стандарти. Наша мета – щоб військові отримали одяг, який відповідає їхнім реальним потребам, а виробники змогли якісно реалізувати ці замовлення», – зазначив директор програми речового майна ДОТ Микита Чічкан.

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