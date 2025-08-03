ЗСУ перейдуть на новий камуфляж, фото

Новий камуфляж застосовуватимуть під час виготовлення предметів речового майна для війська.

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Збройні Сили України мають отримати нову форму, яка поступово замінить камуфляж ММ-14, відомий у народі як «піксель». Інформація про це з’явилась на сайті «Партнер МОУ».

У повідомленні сказано, що Центральне управління розвитку матеріального забезпечення затвердило для подальшого використання новий камуфляжний малюнок ММ-25.

Його застосовуватимуть під час виготовлення предметів речового майна для війська.

Офіційний вигляд нового камуфляжу наразі не розголошується.

За даними ЗМІ, ММ-25 фактично є копією всесвітньо відомого Multicam.

Фото: partner.mod.gov.ua

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