ВСУ перейдут на новый камуфляж, фото

Новый камуфляж будет использоваться при изготовлении предметов вещевого имущества для армии.

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Вооруженные Силы Украины получат новую форму, которая постепенно заменит камуфляж ММ-14, известный в народе как «пиксель». Информация об этом появилась на сайте «Партнер МОУ».

В сообщении говорится, что Центральное управление развития материального обеспечения утвердило для дальнейшего использования новый камуфляжный рисунок ММ-25.

Он будет использоваться при изготовлении предметов вещевого имущества для армии.

Официальный внешний вид нового камуфляжа пока не разглашается.

По данным СМИ, ММ-25 фактически является копией всемирно известного Multicam.

Фото: partner.mod.gov.ua

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