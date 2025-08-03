ВСУ перейдут на новый камуфляж, фото

Вооруженные Силы Украины получат новую форму, которая постепенно заменит камуфляж ММ-14, известный в народе как «пиксель». Информация об этом появилась на сайте «Партнер МОУ».
В сообщении говорится, что Центральное управление развития материального обеспечения утвердило для дальнейшего использования новый камуфляжный рисунок ММ-25.
Он будет использоваться при изготовлении предметов вещевого имущества для армии.
Официальный внешний вид нового камуфляжа пока не разглашается.
По данным СМИ, ММ-25 фактически является копией всемирно известного Multicam.
Фото: partner.mod.gov.ua
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