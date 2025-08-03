16-летний украинец выиграл гонку «Формулы-4» в Италии

Украинский пилот Александр Бондарев одержал первую победу в итальянской «Формуле-4» в Имоле.

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В городе Имола, Италия, состоялась третья гонка пятого этапа чемпионата итальянской «Формулы-4», где победу одержал 16-летний украинский пилот команды Prema Racing Александр Бондарев. Об этом сообщила команда Prema Racing в своих социальных сетях.

Бондарев начал гонку с поул-позиции, но на первом круге уступил лидерство японскому пилоту Кину Накамура-Берту. На протяжении большей части заезда украинец держался на второй позиции, однако за три минуты до финиша ему удалось совершить удачный обгон и вернуть себе первое место, сообщает издание «Чемпион».

«Это была просто невероятная гонка. Мы потеряли лидерство на первом круге, но я знал, что у нас есть скорость. Поэтому я просто ждал правильный момент для обгона, а потом уже контролировал гонку. Поэтому да, я бесконечно благодарен всей команде. Они помогли мне улучшить скорость и стиль вождения», - отметил Бондарев в комментарии для Tribuna.com.

Эта победа стала первой для Александра в итальянской «Формуле-4». После финиша в честь его триумфа прозвучал гимн Украины. Юный пилот поделился эмоциональным моментом на своей странице в Instagram, оставив подпись: «Слава Украине! Героям Слава!».

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