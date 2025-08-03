Практика судів
  1. В Україні

16-річний українець виграв гонку «Формули-4» в Італії

22:30, 3 серпня 2025
Український пілот Олександр Бондарев здобув першу перемогу в італійській «Формулі-4» в Імолі.
16-річний українець виграв гонку «Формули-4» в Італії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У місті Імола, Італія, відбулися треті перегони п’ятого етапу чемпіонату італійської «Формули-4», де перемогу здобув 16-річний український пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев. Про це повідомила команда Prema Racing у своїх соціальних мережах.

Бондарев розпочав гонку з поул-позиції, але на першому колі поступився лідерством японському пілоту Кіну Накамура-Берту. Протягом більшої частини заїзду українець тримався на другій позиції, однак за три хвилини до фінішу йому вдалося здійснити вдалий обгін і повернути собі перше місце, повідомляє видання «Чемпіон».

«Це були просто неймовірні перегони. Ми втратили лідерство на першому колі, але я знав, що в нас є швидкість. Тож я просто чекав на правильний момент для обгону, а потім уже контролював перегони. Тому так, я безмежно вдячний усій команді. Вони допомогли мені покращити швидкість і стиль водіння», — зазначив Бондарев у коментарі для Tribuna.com.

Ця перемога стала першою для Олександра в італійській «Формулі-4». Після фінішу на честь його тріумфу пролунав гімн України. Юний пілот поділився емоційним моментом на своїй сторінці в Instagram, залишивши підпис: «Слава Україні! Героям Слава!».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Італія спорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Не дали статус УБД, бо були не всі документи: Верховний Суд вказав на недопустимість формального підходу при відмові у наданні статусу учасника бойових дій

Чоловіку відмовили у наданні статусу учасника бойових дій, формально пославшись на відсутність документів, що підтверджують його безпосередню участь в бойових діях – що вирішив Верховний Суд.

Відв’язка окладів суддів та прокурорів від прожиткового мінімуму потрібна, щоб створити передумови для підвищення пенсій – у Раді пояснили мету закону про орудні величини

Орудні величини для розрахунку окладів суддів, прокурорів та інших посадовців потрібні для створення передумов до підвищення пенсій – голова соцкомітету Ради Галина Третьякова.

Депутати пропонують закріпити у Земельному кодексі безоплатну передачу ОСББ в постійне користування земельних ділянок, на яких розташовані їх багатоквартирні будинки

Законопроектом пропонується внести зміни до Земельного кодексу щодо безоплатної передачі у постійне користування об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків земельних ділянок, на яких розташовані їх багатоквартирні будинки.

Законопроекти про поліграф для суддів досі знаходяться на розгляді у парламенті

У Верховній Раді досі знаходяться законопроекти про поліграф для суддів, незважаючи на негативний висновок Венеційської комісії.

Аудит АРМА має бути завершений до літа 2026 року – закон про реформу АРМА

Перехідні положення передбачають, що у Комісії з аудиту, сформованої на підставі пропозицій партнерів з розвитку, буде 10 місяців, аби прийняти висновок.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду