16-річний українець виграв гонку «Формули-4» в Італії

Український пілот Олександр Бондарев здобув першу перемогу в італійській «Формулі-4» в Імолі.

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У місті Імола, Італія, відбулися треті перегони п’ятого етапу чемпіонату італійської «Формули-4», де перемогу здобув 16-річний український пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев. Про це повідомила команда Prema Racing у своїх соціальних мережах.

Бондарев розпочав гонку з поул-позиції, але на першому колі поступився лідерством японському пілоту Кіну Накамура-Берту. Протягом більшої частини заїзду українець тримався на другій позиції, однак за три хвилини до фінішу йому вдалося здійснити вдалий обгін і повернути собі перше місце, повідомляє видання «Чемпіон».

«Це були просто неймовірні перегони. Ми втратили лідерство на першому колі, але я знав, що в нас є швидкість. Тож я просто чекав на правильний момент для обгону, а потім уже контролював перегони. Тому так, я безмежно вдячний усій команді. Вони допомогли мені покращити швидкість і стиль водіння», — зазначив Бондарев у коментарі для Tribuna.com.

Ця перемога стала першою для Олександра в італійській «Формулі-4». Після фінішу на честь його тріумфу пролунав гімн України. Юний пілот поділився емоційним моментом на своїй сторінці в Instagram, залишивши підпис: «Слава Україні! Героям Слава!».

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