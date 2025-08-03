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Зеленський призначив генерала Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ

15:43, 3 серпня 2025
Анатолій Кривоножко став командувачем Повітряних сил ЗСУ.
Зеленський призначив генерала Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ
Фото: facebook.com/PvkCenter
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Президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України. Про це Глава держави повідомив під час звернення 3 серпня.

«Сьогодні призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України. І найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії: Збройні Сили України, Генеральний штаб, Міністерство оборони України, команди наших партнерів та фахові й небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги.

Слава українським Повітряним силам Збройних Сил України! Слава Україні!», - заявив Зеленський.

Нагадаємо, з серпня 2024 року він був тимчасово виконувачем обов'язки командувача Повітряних Сил ЗСУ.

Кривоножко з 2015 року займав посаду командувача повітряного командування «Центр» Повітряних сил ЗСУ (м. Васильків Обухівського р-ну Київської обл.).

До того він служив у 114-й бригаді тактичної авіації ПС (Івано-Франківськ), був її командиром. Потім обіймав посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ.

У 2023 році отримав звання героя України. Нагороджений орденами Данила Галицького, Богдана Хмельницького 3-го (обидва – 2022) та 2-го (2023) ступенів.

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Володимир Зеленський

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