У Житомирі під колесами Audi загинув 14-річний хлопець на велосипеді

Поліція розпочала досудове розслідування.

Фото: zhytomyr.police

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У Житомирі сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 14-річний велосипедист. Інцидент трапився на вулиці Східній в обласному центрі. Про це повідомила поліція Житомирської області.

За попередніми даними, 32-річний житель Житомира, керуючи автомобілем Audi, здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався у зустрічному напрямку. Унаслідок зіткнення 14-річний хлопець отримав тяжкі тілесні ушкодження. На жаль, врятувати його не вдалося — він помер в автомобілі екстреної медичної допомоги.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції №1. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Правоохоронці вилучили автомобіль Audi для подальшого розслідування. Згідно з результатами медичного огляду, алкоголю в крові водія легковика не виявлено.

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