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В Одесі біля ТЦК сталася сутичка між пораненим на фронті військовим та жінкою

16:37, 3 серпня 2025
Як кажуть в ТЦК, цивільна особа напала на пораненого на фронті військовослужбовця.
В Одесі біля ТЦК сталася сутичка між пораненим на фронті військовим та жінкою
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В Одесі біля будівлі Одеського обласного ТЦК та СП сталася сутичка за участі цивільної особи та військовослужбовця роти охорони, який отримав важке поранення на фронті.

Як повідомила пресслужба Одеського обласного ТЦК та СП, у соціальних мережах поширюється відеозапис, який фіксує лише частину конфліктної ситуації, що сталася біля входу до будівлі ТЦК та СП. За інформацією відомства, це відео є маніпулятивним, оскільки відображає лише фінальну частину інциденту, не показуючи причин і обставин, які до нього призвели.

Як зазначили в ТЦК, цивільна особа влаштувала провокацію біля режимного об’єкта, поводячись агресивно. На зауваження військовослужбовця роти охорони, який виконував свої службові обов’язки, громадянка відповіла грубою лайкою. Замість того, щоб припинити свої дії, вона напала на військового. Щоб уникнути подальшої ескалації, військовослужбовець повернувся на територію об’єкта.

У ТЦК підкреслили, що постраждалий військовослужбовець проходить службу після важкого бойового поранення, отриманого на фронті.

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військові Одеса ТЦК

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