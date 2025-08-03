В Одессе возле ТЦК произошла стычка между раненым на фронте военным и женщиной

Как говорят в ТЦК, гражданское лицо напало на раненого на фронте военнослужащего.

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В Одессе возле здания Одесского областного ТЦК и СП произошла стычка с участием гражданского лица и военнослужащего роты охраны, который получил тяжелое ранение на фронте.

Как сообщила пресс-служба Одесского областного ТЦК и СП, в социальных сетях распространяется видеозапись, которая фиксирует лишь часть конфликтной ситуации, произошедшей у входа в здание ТЦК и СП. По информации ведомства, это видео является манипулятивным, поскольку отражает лишь финальную часть инцидента, не показывая причин и обстоятельств, которые к нему привели.

Как отметили в ТЦК, гражданское лицо устроило провокацию возле режимного объекта, ведя себя агрессивно. На замечание военнослужащего роты охраны, который выполнял свои служебные обязанности, гражданка ответила грубой бранью. Вместо того, чтобы прекратить свои действия, она напала на военного. Чтобы избежать дальнейшей эскалации, военнослужащий вернулся на территорию объекта.

В ТЦК подчеркнули, что пострадавший военнослужащий проходит службу после тяжелого боевого ранения, полученного на фронте.

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