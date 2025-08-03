В Германии третий за неделю поджог железнодорожных кабелей

Серия поджогов кабелей парализует движение поездов в Германии.

Фото: dw

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В восточной федеральной земле Германии Саксония-Анхальт вблизи города Гоенмельзен произошел третий случай умышленного поджога кабелей на железнодорожной линии. Об этом сообщило издание DW.

Инцидент с поджогом кабелей произошел в субботу, 2 августа, и, по данным полиции, был умышленным. Железнодорожное сообщение в земле Северный Рейн-Вестфалия (NRW), где ежедневно осуществляется от 700 до 800 междугородних рейсов, было восстановлено, однако значительное количество поездов было отменено из-за инцидента. Сейчас продолжается расследование для установления обстоятельств и причин пожара.

Ранее, в четверг, 31 июля, вблизи Дюссельдорфа было обнаружено повреждение кабелей в кабельном канале из-за пожара. Машинист поезда заметил дым и немедленно сообщил о проблеме. В пятницу, 1 августа, при осмотре железнодорожного участка в двух километрах от места предыдущего инцидента был обнаружен еще один случай повреждения кабелей.

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