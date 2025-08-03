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Британия будет наказывать рекламу незаконной миграции в соцсетях тюрьмой

21:06, 3 августа 2025
Британия вводит до семи лет заключения за рекламу фальшивых паспортов и незаконной миграции в соцсетях.
Британия будет наказывать рекламу незаконной миграции в соцсетях тюрьмой
Фото: АР
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Власти Великобритании объявили, что лица, которые рекламируют в социальных сетях поддельные паспорта или услуги по незаконному ввозу людей, могут быть приговорены к семи годам тюремного заключения. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Эта мера направлена на сдерживание мигрантов от опасных попыток пересечь пролив Ла-Манш на небольших лодках. Правительство Великобритании заявило, что виновные в создании онлайн-материалов, которые способствуют нарушению иммиграционного законодательства, могут быть наказаны не только тюремным заключением, но и значительными штрафами.

Министр внутренних дел Иветт Купер отметила, что цель нововведения - прекратить «наглые тактики в социальных сетях», которые используют преступные группировки контрабандистов. «Продажа фальшивых обещаний безопасного путешествия в Великобританию и жизни в этой стране - будь то в интернете или в реальной жизни - только ради заработка является аморальным», - заявила она.

С момента прихода к власти в 2024 году правительство во главе с премьер-министром Киром Стармером расширило свои полномочия, позволив конфисковывать имущество контрабандистов, усилив охрану границ и углубив сотрудничество с правоохранительными органами Франции и других стран для предотвращения незаконных переправ мигрантов.

Несмотря на эти меры, в 2025 году в Великобританию на небольших лодках прибыло более 25 тысяч человек, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Проблема незаконных переправ через Ла-Манш остается острой политической темой в Великобритании.

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