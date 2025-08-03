Британія каратиме рекламу незаконної міграції у соцмережах в’язницею

Британія запроваджує до семи років ув’язнення за рекламу фальшивих паспортів і незаконної міграції в соцмережах.

Фото: АР

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Влада Великої Британії оголосила, що особи, які рекламують у соціальних мережах підроблені паспорти або послуги з незаконного ввезення людей, можуть бути засуджені до семи років тюремного ув’язнення. Про це повідомило агентство Associated Press.

Цей захід спрямований на стримування мігрантів від небезпечних спроб перетнути протоку Ла-Манш на невеликих човнах. Уряд Великої Британії заявив, що винні у створенні онлайн-матеріалів, які сприяють порушенню імміграційного законодавства, можуть бути покарані не лише тюремним ув’язненням, а й значними штрафами.

Міністерка внутрішніх справ Іветт Купер наголосила, що мета нововведення — припинити «нахабні тактики в соціальних мережах», які використовують злочинні угруповання контрабандистів. «Продаж фальшивих обіцянок безпечної подорожі до Великої Британії та життя в цій країні — чи то в інтернеті, чи в реальному житті — лише заради заробітку є аморальним», — заявила вона.

З моменту приходу до влади в 2024 році уряд на чолі з прем’єр-міністром Кіром Стармером розширив свої повноваження, дозволивши конфісковувати майно контрабандистів, посиливши охорону кордонів і поглибивши співпрацю з правоохоронними органами Франції та інших країн для запобігання незаконним переправам мігрантів.

Попри ці заходи, у 2025 році до Великої Британії на невеликих човнах прибуло понад 25 тисяч осіб, що на 50% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Проблема незаконних переправ через Ла-Манш залишається гострою політичною темою у Великій Британії.

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