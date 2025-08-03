Обмін24, X-Change та інші: НБУ взявся за перевірку «тіньових» обмінників

НБУ перевірив шість компаній за підозрою у безліцензійних фінпослугах.

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Національний банк України продовжує аналізувати діяльність компаній і сервісів, які надають фінансові послуги або послуги, що мають ознаки фінансових, без дотримання вимог українського законодавства та відповідного нагляду. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Для своєчасного інформування споживачів про виявлені факти безліцензійної діяльності НБУ публікує інформацію про такі установи та сервіси на офіційному сайті за єдиним посиланням. Наразі регулятор досліджує діяльність шести компаній і сервісів на основі звернень громадян, інформації від учасників ринку та даних, отриманих під час наглядових заходів.

Обмін24 та X-Change

НБУ звернув увагу на активну рекламну кампанію та розгалужену мережу пунктів обміну валют компаній Обмін24 і X-Change, які не мають ліцензій на здійснення таких послуг і не є об’єктами нагляду регулятора. У межах процедури виявлення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг і платіжному ринку НБУ провів попередній аналіз і отримав підстави для поглибленого вивчення діяльності цих компаній. За результатами аналізу регулятор може визнати їхні послуги фінансовими або обмеженими платіжними та заборонити їх надання без відповідних ліцензій.

ТОВ «ФК «Ліберті-Фінанс» («КИТ GROUP»)

Під час безвиїзного нагляду за діяльністю ліцензованого учасника ринку валютообміну ТОВ «ФК «Ліберті-Фінанс» НБУ виявив, що інтернет-сервіс «КИТ GROUP», який працює через мережу відділень компанії, рекламує операції, що виходять за межі чинної ліцензії, зокрема перекази готівки. Надання таких послуг вимагає окремої ліцензії НБУ на здійснення фінансових платіжних послуг із переказу коштів без відкриття рахунків. Після завершення поглибленого аналізу діяльності «КИТ GROUP» і ТОВ «ФК «Ліберті-Фінанс» НБУ ухвалить відповідні рішення.

Інтернет-сервіси «Tsarsky.io» та «FinMobile»

НБУ розпочав дослідження діяльності інтернет-сервісів «Tsarsky.io» і «FinMobile», які орієнтовані на надання фінансових послуг громадянам України через сайти українською мовою. Ці сервіси пропонують миттєві криптозайми на блокчейні, а також кредити в гривнях і криптовалюті (USDT). Фактично вони надають послуги, що мають ознаки фінансових, зокрема надання коштів і банківських металів у кредит, поза правовим полем України та без нагляду НБУ. Регулятор розпочав поглиблений аналіз діяльності цих сервісів.

Trustee Plus

НБУ завершив поглиблене вивчення діяльності сервісу Trustee Plus, який надається компанією Trustee Global UAB та її партнерами, на предмет надання фінансових послуг в Україні без відповідних ліцензій. Перевірено функції сервісу, доступні українським громадянам, зокрема перекази без відкриття рахунків, операції з використанням рахунків, електронних гаманців і емісію платіжних карток. Матеріали перевірки передані компанії Trustee Global UAB для надання пояснень. Після їх розгляду Правління НБУ ухвалить відповідні рішення.

НБУ закликає громадян бути обережними під час взаємодії з онлайн-платформами та сервісами, особливо тими, що працюють із віртуальними активами. Перед укладанням договорів на отримання фінансових чи подібних послуг необхідно перевіряти на офіційному сайті НБУ, чи включена установа до реєстрів регулятора. Якщо компанія не авторизована НБУ, на неї не поширюються повноваження регулятора щодо захисту прав споживачів фінансових послуг.

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